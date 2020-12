Pompei | ecco le foto del termopolio dove si vendeva lo street food dell' antichità

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ilvenuto alla luce proprio in questi giorni in quel disembra volerci ricordare che anche nell'si andava pazzi per lo. Ma anche che il celeberrimo sito archeologico partenopeo non ha ancora smesso di stupirci, a distanza di secoli e secoli da quella rovinosa eruzione del Vesuvio del 79 dC. Leche è possibile sfogliare qui sotto, infatti, ci mostrano in anteprima quello che è stato ritrovato nella Regio V di, davanti a una piazza a quanto pare particolarmente battuta all'angolo fra il vicolo dei Balconi e la casae Nozze d'Argento: un thermopolium, ovvero una sorta di tavola calda - o un locale di fastse preferiamo - con tanto di bancone ancora meravigliosamente ...