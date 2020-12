PlayStation: Sony Interactive Entertainment apre un nuovo quartier generale a Singapore (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sony Interactive Entertainment, che gestiva il mercato del sud-est asiatico da Hong Kong, ha recentemente spostato le operazioni a Singapore, avvicinando così uno dei marchi leader del settore ai giocatori della regione. La nuova divisione è guidata dal veterano di PlayStation Katsuhiko Murase, head of Asia Business Operations. Il mercato asiatico, escluso il Giappone, era diviso in due: Asia orientale (Hong Kong, Taiwan e Corea del Sud) e Asia occidentale (i mercati SEA tra cui Singapore, Malesia e Filippine). Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 dicembre 2020), che gestiva il mercato del sud-est asiatico da Hong Kong, ha recentemente spostato le operazioni a, avvicinando così uno dei marchi leader del settore ai giocatori della regione. La nuova divisione è guidata dal veterano diKatsuhiko Murase, head of Asia Business Operations. Il mercato asiatico, escluso il Giappone, era diviso in due: Asia orientale (Hong Kong, Taiwan e Corea del Sud) e Asia occidentale (i mercati SEA tra cui, Malesia e Filippine). Leggi altro...

