Piombino | JSW Steel | presentazione piano industriale rinviata al 31 gennaio La delusione della Uil | più fiduciosa la Cisl

FirenzePost : Piombino, JSW Steel: presentazione piano industriale rinviata al 31 gennaio. La delusione della Uil, più fiduciosa… - Luigiannecchia2 : RT @CislToscana: Acciaierie Piombino: nell'incontro di oggi passi avanti sull'ingresso dello Stato nel capitale e di #JSW sul forno elettri… - troianosalvo : RT @CislToscana: Acciaierie Piombino: nell'incontro di oggi passi avanti sull'ingresso dello Stato nel capitale e di #JSW sul forno elettri… - ferdi_uliano : RT @FIMCislStampa: JSW Steel Italy #Piombino: Chiuso il contratto con RFI che garantisce 10 anni di commesse. Prossimo incontro il 31 genna… - ferdi_uliano : RT @CislToscana: Acciaierie Piombino: nell'incontro di oggi passi avanti sull'ingresso dello Stato nel capitale e di #JSW sul forno elettri… -

Ultime Notizie dalla rete : Piombino JSW

Qui News Valdicornia

Si è svolto questa mattina l’incontro per la vertenza JSW di Piombino con la presenza della sottosegretaria Alessia Morani ...La caduta in un’area in disarmo, nessun ferito. Il sindacato: fermo il piano di smantellamenti, e in fabbrica “volano” le lamiere ...