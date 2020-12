Pioli: «Il Milan è l’amore della mia vita» (Di giovedì 31 dicembre 2020) Stefano Pioli, intervistato da Sky Sport, ha fatto il punto sull’annata appena trascorsa alla guida del Milan Stefano Pioli, intervistato da Sky Sport, ha speso bellissime parole nei confronti del Milan. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Milan NEWS 24 «Sarebbe mia moglie. È l’amore della mia vita, quindi significa che anche il Milan…». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Stefano, intervistato da Sky Sport, ha fatto il punto sull’annata appena trascorsa alla guida delStefano, intervistato da Sky Sport, ha speso bellissime parole nei confronti del. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 «Sarebbe mia moglie. Èmia, quindi significa che anche il…». Leggi su Calcionews24.com

