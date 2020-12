Pieri | premiato da Mattarella | Ho visto sterminare tutta la mia famiglia | di memoria c’è bisogno

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’anziano partì poco dopo la strage per andare a lavorare in Svizzera. Non voleva tornare a Stazzema, poi il rientro per non dimenticare

Ultime Notizie dalla rete : Pieri premiato

L’anziano partì poco dopo la strage per andare a lavorare in Svizzera. Non voleva tornare a Stazzema, poi il rientro per non dimenticare ...Cinema e teatro in lutto per la scomparsa dell'attore Corrado Olmi, che si è spento in un ospedale di Roma dove era ricoverato per una patologia aggravata dal Covid (qui gli aggiornamenti). Con oltre ...