Perché nessuno ricorderà lo stile di Melania Trump (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Almeno nel campo estetico il quasi ex presidente americano Donald Trump è stato coerente: stessa cravatta rossa e lunghissima, completo Brioni blu (con la camicia bianca rappresentava i colori della bandiera americana) e la celebre pettinatura giallissima e iperpacchiana. Verrà ricordato (anche) per questo. Più difficile, invece, definire cosa rimarrà delle mise della moglie Melania. Una coppia strana: quanto lui era vistoso e mai elegante, tanto lei era distinta ma scialba lei. Bellissimi vestiti, certo. Abiti lussuosi che, sul suo fisico di ex modella, cadevano alla perfezione. Ma rimanevano fermi lì. Taciturni ed enigmatici. Come interpretare, si chiede questo articolo del Financial Times, le scelte di stile fatte in quattro anni dalla quasi ex First Lady? Come al solito, ci sono due fronti. Il primo è quello dei sostenitori di ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Almeno nel campo estetico il quasi ex presidente americano Donaldè stato coerente: stessa cravatta rossa e lunghissima, completo Brioni blu (con la camicia bianca rappresentava i colori della bandiera americana) e la celebre pettinatura giallissima e iperpacchiana. Verrà ricordato (anche) per questo. Più difficile, invece, definire cosa rimarrà delle mise della moglie. Una coppia strana: quanto lui era vistoso e mai elegante, tanto lei era distinta ma scialba lei. Bellissimi vestiti, certo. Abiti lussuosi che, sul suo fisico di ex modella, cadevano alla perfezione. Ma rimanevano fermi lì. Taciturni ed enigmatici. Come interpretare, si chiede questo articolo del Financial Times, le scelte difatte in quattro anni dalla quasi ex First Lady? Come al solito, ci sono due fronti. Il primo è quello dei sostenitori di ...

borghi_claudio : @hopfrog73 Guardi, per fermare la pandemia nulla perchè a parte la Cina (ma guarda un po') non pare esserci riuscit… - RobertoBurioni : Mi si rinfaccia questa affermazione del 31/10 che è CORRETTA, perché allora non avevamo dati sull'efficacia dei vac… - fattoquotidiano : 'VOLI ABUSIVI' L’Airbus voluto dall’ex premier Matteo Renzi non avrebbe dovuto essere autorizzato a compiere nessu… - Maria801715 : RT @Alogico_m: 'Storie pazze come la nostra o le racconti fin dall'inizio, oppure non le racconti affatto. Non l'ho raccontata perché nessu… - grondoamore : -pensato ecco lo sapevo ma perché nessuno ascolta mai i miei consigli cerco di difenderla (nei miei sogni io sono s… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché nessuno Perché il prossimo anno sarà quello giusto per passare al Vaping? Fortune Italia