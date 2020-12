Perché nessuno pensa al vaccino per i detenuti? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Forse non sapevate che nel piano vaccinale le carceri compaiono solo nel cosiddetto T3, l’ultimo step prima della somministrazione a tutta la popolazione che non rientra nelle categorie ‘protette’. Ovvero i detenuti verranno vaccinati contro il Coronavirus solo quando la copertura della popolazione sarà al 50%, approssimativamente in primavera inoltrata. Eppure, ha spiegato il garante per i detenuti del Lazio Stefano Anastasia “Si tratta di una situazione di particolare vulnerabilità legata a comunità ristrette – continua -. La campagna vaccinale deve partire il più presto possibile, così come suggerito dal comitato nazionale di bioetica che ha indicato le carceri tra le realtà più vulnerabili. Dopo personale sanitario ed Rsa, nella lista delle priorità dovrebbero proprio esserci gli istituti di pena”. Secondo i dati del ministero della Giustizia, ad ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Forse non sapevate che nel piano vaccinale le carceri compaiono solo nel cosiddetto T3, l’ultimo step prima della somministrazione a tutta la popolazione che non rientra nelle categorie ‘protette’. Ovvero iverranno vaccinati contro il Coronavirus solo quando la copertura della popolazione sarà al 50%, approssimativamente in primavera inoltrata. Eppure, ha spiegato il garante per idel Lazio Stefano Anastasia “Si tratta di una situazione di particolare vulnerabilità legata a comunità ristrette – continua -. La campagna vaccinale deve partire il più presto possibile, così come suggerito dal comitato nazionale di bioetica che ha indicato le carceri tra le realtà più vulnerabili. Dopo personale sanitario ed Rsa, nella lista delle priorità dovrebbero proprio esserci gli istituti di pena”. Secondo i dati del ministero della Giustizia, ad ...

