"Perché Maria De Filippi non mi ha salutato". Uscita dal GF Vip e dopo tante voci finalmente parla Sonia Lorenzini (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Grandissime polemiche e insinuazioni sono state sollevate, dopo la presenza di Maria De Filippi al 'Grande Fratello Vip'. Tutti si erano accorti del mancato saluto della regina di Mediaset nei confronti di Sonia Lorenzini, poi eliminata la sera stessa, che aveva sorpreso tutti. In tanti si sono chiesti Perché l'avesse ignorata e i più maliziosi hanno ipotizzato che la scelta della moglie di Maurizio Costanzo fosse stata volontaria. dopo giorni di voci, è l'ex gieffina a rompere il silenzio. Secondo la gran parte degli opinionisti tv la spiegazione è assai più semplice di quel che si crede. La De Filippi non è mai stata un personaggio che ama creare scandali e polemiche per mettersi in mostra. Con ogni probabilità, trovandosi innanzi ...

