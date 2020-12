Perché l’accordo sulla Brexit cita Netscape? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Questa Brexit è talmente tanto avanti da farci tornare indietro nel tempo. Di quanto? Di almeno una ventina d’anni, quando tra i software più in voga c’era persino Netscape (che, lo ricordiamo, ha cessato completamente le sue attività nel 2008). La prova? Sta direttamente nell’accordo – molto corposo, di oltre mille pagine – che disciplina i termini dell’accordo tra l’Unione Europea e il Regno Unito per l’uscita di quest’ultimo dalla comunità degli ormai 27 Paesi. La sezione, come ha individuato Bill Buchanan, della Edinburgh Napier University, è quella relativa alla sezione sulla crittografia. LEGGI ANCHE > L’effetto Brexit su Google e Facebook che riguarda i dati personali Netscape nell’accordo sulla ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Questaè talmente tanto avanti da farci tornare indietro nel tempo. Di quanto? Di almeno una ventina d’anni, quando tra i software più in voga c’era persino(che, lo ricordiamo, ha cessato completamente le sue attività nel 2008). La prova? Sta direttamente nel– molto corposo, di oltre mille pagine – che disciplina i termini deltra l’Unione Europea e il Regno Unito per l’usdi quest’ultimo dalla comunità degli ormai 27 Paesi. La sezione, come ha individuato Bill Buchanan, della Edinburgh Napier University, è quella relativa alla sezionecrittografia. LEGGI ANCHE > L’effettosu Google e Facebook che riguarda i dati personalinel...

ZZiliani : Sono d'accordo. Nulla in comune con #JuveNapoli perchè qui, per #EvertonManCity, è entrata in scena la ragionevolez… - AtankingDivisio : RT @maurovanetti: Ricapitolando: Corbyn voterà contro l'accordo che si è trovato sulla Brexit, mentre Starmer voterà a favore. Mi viene da… - AlessioPisano : UE firma accordo commerciale con Cina. Poi chiacchierata al Tel tra Presidente cinese e Macron e Merkel Ma perché?… - LeonardoCaciopp : RT @maurovanetti: Ricapitolando: Corbyn voterà contro l'accordo che si è trovato sulla Brexit, mentre Starmer voterà a favore. Mi viene da… - StartMagNews : RT @gianfra73394202: Perché è buono l'accordo sindacale su Intesa Sanpaolo e Bper. Il commento della Fabi -

Ultime Notizie dalla rete : Perché l’accordo Ue: raggiunto l’accordo su bilancio e Recovery Fund. Michel: ora può partire l’attuazione Il Sole 24 ORE