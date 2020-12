Perché il “trumpismo” non finisce con Trump (Di mercoledì 30 dicembre 2020) C’è un’idea del mondo più contagiosa del virus, contro la quale non esiste vaccino, né immunità di gregge. Per l’importanza del palcoscenico, la visione si è identificata con leader come Donald Trump. Ma fa proseliti anche altrove, è diffusa in Italia ed Europa. È nato un neologismo. Si parla di “Trumpismo” e si pensa a un grumo di cose: l’ideologia, il modo di procedere, lo stile spicciolo dell’ormai ex presidente degli Stati Uniti. Un miscuglio di umori, inclinazioni e caratteristiche individuali: ma l’atteggiamento va ben oltre la persona. Un soggetto, fattosi da sé, che ha saputo conquistare consensi, e farsi largo – contro ogni previsione – sino alla più alta carica dell’Occidente, spendendo l’immagine di uomo vincente nel privato e in grado di lavorare a beneficio di tutti. Una storia già sentita. Non era accaduto altrettanto ... Leggi su leurispes (Di mercoledì 30 dicembre 2020) C’è un’idea del mondo più contagiosa del virus, contro la quale non esiste vaccino, né immunità di gregge. Per l’importanza del palcoscenico, la visione si è identificata con leader come Donald. Ma fa proseliti anche altrove, è diffusa in Italia ed Europa. È nato un neologismo. Si parla di “” e si pensa a un grumo di cose: l’ideologia, il modo di procedere, lo stile spicciolo dell’ormai ex presidente degli Stati Uniti. Un miscuglio di umori, inclinazioni e caratteristiche individuali: ma l’atteggiamento va ben oltre la persona. Un soggetto, fattosi da sé, che ha saputo conquistare consensi, e farsi largo – contro ogni previsione – sino alla più alta carica dell’Occidente, spendendo l’immagine di uomo vincente nel privato e in grado di lavorare a beneficio di tutti. Una storia già sentita. Non era accaduto altrettanto ...

