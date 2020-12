Perché chiamare Agitu Gudeta “esempio di integrazione” è sbagliato (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il titolo del Primato nazionale (“Agitu Gudeta, niente razzismo. A ucciderla a martellate è stato il suo dipendente africano”) non ci serviva particolarmente, ma torna utile per confermarci il riflesso condizionato xenofobo e stereotipato che riserviamo agli stranieri – e ad alcune categorie in particolare – anche a latitudini assai meno indecorose del neofascismo militante. Agitu Ideo Gudeta era tornata in Italia – dove aveva studiato sociologia a Trento – dall’Etiopia dieci anni fa, ottenendo lo status di rifugiata e lanciando un’attività di allevamento di capre che dopo tanti anni ancora stenta, nel modo in cui oggi sono raccontate la sua storia e la sua tragica morte, a darle l’unica definizione che le spetta: imprenditrice o allevatrice. Perché sui giornali e media italiani al momento la 43enne ... Leggi su wired (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il titolo del Primato nazionale (“, niente razzismo. A ucciderla a martellate è stato il suo dipendente africano”) non ci serviva particolarmente, ma torna utile per confermarci il riflesso condizionato xenofobo e stereotipato che riserviamo agli stranieri – e ad alcune categorie in particolare – anche a latitudini assai meno indecorose del neofascismo militante.Ideoera tornata in Italia – dove aveva studiato sociologia a Trento – dall’Etiopia dieci anni fa, ottenendo lo status di rifugiata e lanciando un’attività di allevamento di capre che dopo tanti anni ancora stenta, nel modo in cui oggi sono raccontate la sua storia e la sua tragica morte, a darle l’unica definizione che le spetta: imprenditrice o allevatrice.sui giornali e media italiani al momento la 43enne ...

