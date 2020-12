Per dupilumab tre nuove indicazioni in Italia

Ultime Notizie dalla rete : Per dupilumab

HealthDesk

Dermatite atopica grave: l’UE estende la commercializzazione di dupilumab per includere i bambini da 6 a 11 anni La Commissione Europea ha esteso l’autorizzazione alla commercializzazione di dupilu ...

Anticorpo rimborsabile in Italia per tre nuove indicazioni

Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) - L'anticorpo monoclonale dupilumab è disponibile in Italia per tre nuove indicazioni. Sono state infatti pubblicate, in Gazzetta Ufficiale, le determine che ammettono ...