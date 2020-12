Pensioni, l’Inps pubblica il calendario dei pagamenti del 2021 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Pensioni: pubblicato il calendario per i pagamenti per le prestazioni previdenziali e assistenziali da eseguire nel corso dell’anno. Nelle scorse ore l’Inps ha pubblicato il calendario completo dei pagamenti per le Pensioni e le prestazioni assistenziali da eseguire nel corso dell’anno 2021. La prima data da segnare nel calendario è quella del 5 gennaio, secondo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 30 dicembre 2020)to ilper iper le prestazioni previdenziali e assistenziali da eseguire nel corso dell’anno. Nelle scorse orehato ilcompleto deiper lee le prestazioni assistenziali da eseguire nel corso dell’anno. La prima data da segnare nelè quella del 5 gennaio, secondo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

NewsLele : RT @SfigaCatrame: Il governo non aumenterà le pensioni fino al 2022, aspetta l'arrivo del Covid 21. #pensioni #covid #inps #pensionati #go… - nucciogatto : RT @SfigaCatrame: Il governo non aumenterà le pensioni fino al 2022, aspetta l'arrivo del Covid 21. #pensioni #covid #inps #pensionati #go… - SfigaCatrame : Il governo non aumenterà le pensioni fino al 2022, aspetta l'arrivo del Covid 21. #pensioni #covid #inps #pensionati #governo #tridico - Duchessaclaris1 : @romatoday @Today_it Sarà contenta l 'inps. Tra morti di covid e futuri morti con, per, post, di, forse, ma anche n… - lucequantistica : @cjmimun Riprendendo il discorso, se le persone ,le aziende, i negozi, non lavorano , non pagano le tasse, niente c… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni l’Inps Pensione, il primo prestito agevolato per pagare i contributi Inps Corriere della Sera