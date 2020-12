Patti Smith, una leggenda del rock (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Visionaria, performer da brivido e incredibile poetessa, Patti Smith ha segnato la storia del rock con la sua voce potente e le sue canzoni all’avanguardia. Entrata nel mondo della musica a ventotto anni, nel 1975 inizia la sua carriera con l’album Horses. Prodotto da John Cale, Horses, mostra immediatamente la qualità della rocker, le sue doti vocali e quel rock così “punk” che ha reso la Smith una rockstar accostabile ai più grandi, come Bob Dylan e Jim Morrison. Sin dall’inizio della sua carriera, la Smith diviene una vera e propria icona per coloro che si volevano avvicinare ad un rock fatto di una pasta innovativa e fuori dal comune. Patti riusciva a produrre musica rock con lungimiranza e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Visionaria, performer da brivido e incredibile poetessa,ha segnato la storia delcon la sua voce potente e le sue canzoni all’avanguardia. Entrata nel mondo della musica a ventotto anni, nel 1975 inizia la sua carriera con l’album Horses. Prodotto da John Cale, Horses, mostra immediatamente la qualità dellaer, le sue doti vocali e quelcosì “punk” che ha reso launastar accostabile ai più grandi, come Bob Dylan e Jim Morrison. Sin dall’inizio della sua carriera, ladiviene una vera e propria icona per coloro che si volevano avvicinare ad unfatto di una pasta innovativa e fuori dal comune.riusciva a produrre musicacon lungimiranza e ...

