Passaggio di 800 lavoratori bergamaschi da Ubi e Intesa a Bper | siglato l’accordo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) È stato sottoscritto nella notte tra martedì e mercoledìsindacale che regolamenta ildi lavoratrici eda UBI Banca eSanpaolo a. Saranno coinvolte a febbraio 84 filiali nella provincia di Bergamo (18 solo in città), in un’operazione che riguarderà circa 800sui poco più di 3.000 impiegati attualmente in provincia tra UBI Banca eSanpaolo (oltre 5.100 persone in tutta Italia). “Abbiamo sottoscritto un ottimo accordo” dichiara Pierangelo Casanova, responsabile per la Fisac-Cgil dell’ex Gruppo UBI Banca e segretario della Fisac di Bergamo. “È un’che migliora quanto previsto dalla legge in tema di cessioni di ramo d’azienda e garantisce il mantenimento nel tempo delle retribuzioni e delle ...