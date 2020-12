Parrini | premiata da Mattarella | il dramma di Ruggero e l’impegno preso |   basta morti sul lavoro

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) La coraggiosa reazione dopo l’infortunio in un’acciaieria a Piombino Grazie alla donna un’associazione per la sicurezza nelle aziende

Ultime Notizie dalla rete : Parrini premiata

Il Tirreno

La coraggiosa reazione dopo l’infortunio in un’acciaieria a Piombino Grazie alla donna un’associazione per la sicurezza nelle aziende ...C’è anche Spiderman tra i 36 italiani insigniti dal Capo dello Stato con le più alte onorificenze della Repubblica. L’uomo ragno in realtà si chiama Mattia Villardita, ha 27 anni, è originario di Savo ...