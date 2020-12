Paolo Ciavarro, sapete qual è la sua laurea? Ecco il titolo di studio dell’ex gieffino (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sapevate che il bellissimo Paolo Ciavarro ha anche conseguito una laurea? Vi sveliamo qual è precisamente il suo titolo di studio. Sebbene sia figlio d’arte, Paolo Ciavarro è un ragazzo che ha cercato di farsi strada da sé nella vita. Dal punto di vista estetico, sappiamo che la sua bellezza è frutto di due genitori L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sapevate che il bellissimoha anche conseguito una? Vi sveliamoè precisamente il suodi. Sebbene sia figlio d’arte,è un ragazzo che ha cercato di farsi strada da sé nella vita. Dal punto di vista estetico, sappiamo che la sua bellezza è frutto di due genitori L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

ViloAngela : @GrandeFratello Due bambinoni arrapati e per niente sexy con regia fissa. Ciavarro e Clizia al confronto erano Paolo e Francesca. #gfvip - pastaepatane : Da oggi questo è un Paolo Ciavarro hate account - macosaneSSSai_ : Raga è arrivato il momento mi scuso con me stessa se ho paragonato Pierpaolo a paolo ciavarro Che mi ha detto il cervello #gregorelli - cutiepiesnvpe : @uccia0705 @blackmo56290466 Paolo Ciavarro è dell'anno scorso eh, non di secoli fa. un comodino allucinante second… - ELIGREGISART : veramente c’è gente che pensa che uno come pierpower, dopo tutto quello a cui ci ha fatto assistere, sia meglio di… -