Paola Perego, le strazianti parole di addio al padre sui social: “Fa davvero male” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La parole di addio al padre che Paola Perego ha condiviso sui social hanno commosso tutti. Il Covid l’ha strappato via dalle braccia dei suoi cari e adesso “fa davvero male“. Ecco che cosa ha scritto. Paola Perego non si trattiene e sui social pubblica un commovente post di addio al padre nel quale traspare L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ladialcheha condiviso suihanno commosso tutti. Il Covid l’ha strappato via dalle braccia dei suoi cari e adesso “fa“. Ecco che cosa ha scritto.non si trattiene e suipubblica un commovente post dialnel quale traspare L'articolo proviene da Leggilo.org.

giornalistiOOC : @miss_LulaMae dopo il blocco pubblicitario, rientro in studio con andreotti seduto su uno sgabello dondolante, diet… - infoitcultura : Covid, grave lutto per Paola Perego: è morto il padre Pietro. Positiva anche la mamma - Notiziedi_it : Lutto per Paola Perego, è morto il papà Pietro Perego - infoitcultura : Il dolore di Paola Perego nell’addio a suo padre: “Ora ti immagino sorridere” - infoitcultura : Paola Perego, dolore per la morte dell'amato padre Pietro -