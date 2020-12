Pallavolo, il futuro presidente Giuseppe Manfredi: “Fiducia e sensazioni positive per Tokyo. Riapriamo le palestre per i giovani” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ad oggi è vicepresidente, per il prossimo mandato però verrà eletto presidente della Federazione di Pallavolo. È Giuseppe Manfredi, unico candidato di un’unica lista in vista delle elezioni che ci saranno tra qualche settimana. Ad intervistarlo la Gazzetta dello Sport. Le sue parole: “Non c’è dubbio che si debba ripartire dalle apertura delle palestre. Dal recupero di quei pallavolisti che ci sono nella teoria, ma che negli ultimi mesi non hanno potuto giocare. Dobbiamo mettere in campo tutte le nostre forze: ma credo che il primo punto sia quello delle scuole con quante più risorse possibili. Pensando che anche noi come Federazione non dobbiamo solo chiedere, ma anche essere pronti a fare. E poi cercando di aiutare i club che investono di più sui giovani. Si tratta di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ad oggi è vice, per il prossimo mandato però verrà elettodella Federazione di. È, unico candidato di un’unica lista in vista delle elezioni che ci saranno tra qualche settimana. Ad intervistarlo la Gazzetta dello Sport. Le sue parole: “Non c’è dubbio che si debba ripartire dalle apertura delle. Dal recupero di quei pallavolisti che ci sono nella teoria, ma che negli ultimi mesi non hanno potuto giocare. Dobbiamo mettere in campo tutte le nostre forze: ma credo che il primo punto sia quello delle scuole con quante più risorse possibili. Pensando che anche noi come Federazione non dobbiamo solo chiedere, ma anche essere pronti a fare. E poi cercando di aiutare i club che investono di più sui. Si tratta di ...

CarlottaRossi11 : Pallavolo Fipav – Il prossimo presidente Giuseppe Manfredi parla del futuro federale: “No al doppio incarico dei ct” - iVolleymagazine : Pallavolo Fipav – Il prossimo presidente Giuseppe Manfredi parla del futuro federale: “No al doppio incarico dei ct” - CarlottaRossi11 : Pallavolo A1 femminile – Magdi Stysiak è guarita, il Natale lo passerà in Italia, dove vorrebbe giocare anche in fu… - IZis10ga94vbmin : RT @iVolleymagazine: Pallavolo Estero - Turchia: il Vakifbank di Guidetti e Miale porta il volley nel futuro: chip indossabili e tecnologi… - iVolleymagazine : Pallavolo A1 femminile - Magdi Stysiak è guarita, il Natale lo passerà in Italia, dove vorrebbe giocare anche in fu… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallavolo futuro Il futuro presidente Fipav Manfredi: “Riapriamo le palestre per i giovani e pensiamo a Tokyo” La Gazzetta dello Sport Pallavolo, il futuro presidente Giuseppe Manfredi: “Fiducia e sensazioni positive per Tokyo. Riapriamo le palestre per i giovani”

Ad oggi è vicepresidente, per il prossimo mandato però verrà eletto presidente della Federazione di pallavolo. È Giuseppe Manfredi, unico candidato di un’unica lista in vista delle elezioni che ci sar ...

Pallavolo femminile A1, i numeri da record di Conegliano

Pallavolo femminile A1, quello che si sta per chiudere è un anno che tutti vorremmo dimenticare. La pandemia ha colpito durissimo, dal punto di vista sportivo soprattutto con l’inizio della nuova stag ...

Ad oggi è vicepresidente, per il prossimo mandato però verrà eletto presidente della Federazione di pallavolo. È Giuseppe Manfredi, unico candidato di un’unica lista in vista delle elezioni che ci sar ...Pallavolo femminile A1, quello che si sta per chiudere è un anno che tutti vorremmo dimenticare. La pandemia ha colpito durissimo, dal punto di vista sportivo soprattutto con l’inizio della nuova stag ...