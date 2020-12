Pallamano | una positività al covid-19 nel clan azzurro | rinviata l’amichevole contro la Svizzera

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Termina anticipatamente il ritiro della Nazionale italiana dimaschile a Tenero, in, dopo l’accertatadi un membro delal-19, che ha rinviato la seconda amichevole in programmagli elvetici, dopo quella di ieri. I giocatori e lo staff sono ora di ritorno in Italia, a Chieti, dove effettueranno un nuovo giro di tamponi, per continuare la preparazione in vista delle due partitela Lettonia, previste per il 7 ed il 10 gennaio prossimi, valide per le qualificazioni agli Europei 2022. Foto: FIGH