Palermo | l’attacco sul banco degli imputati | la media gol è un problema | il mercato può essere d’aiuto

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) "Pochi e solo con i centravanti: i gol restano sempre un".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulle recenti prestazioni offerte dalla compagine rosanero. A finire sul, stavolta, è l'attacco. Il, infatti, ha realizzato soltanto 17 reti in sedici partite, e "nessuna delle squadre in lizza per i play-off ha unapeggiore"."Praticamente tutte hanno segnato più dei rosa, anche Vibonese e Virtus Francavilla che stanno dietro in classifica", analizza il noto quotidiano. I numeri non sono certamente confortanti. Inoltre, il rendimento del, lontano dal terreno di gioco dello Stadio “Renzo Barbera”, è più che deludente: tre sconfitte, contro Teramo, Bisceglie e Foggia, tre pareggi, ...