Palazzotto | “Regeni era pedinato | il Governo chieda all’Egitto perché”

Ultime Notizie dalla rete : Palazzotto Regeni

tortura e uccisione di Giulio Regeni. “Chi prova a fare un passo in più – riporta il manifesto – è anche la Commissione d’inchiesta parlamentare, presieduta da Erasmo Palazzotto, che ha in previsione ...A darne conto è stato, con una diretta Facebook, Di Maio: «Il nostro obiettivo è impegnare le istituzioni europee per Regeni, perché stiamo parlando ... presieduta da Erasmo Palazzotto, che ha in ...