Pagamento bollo auto 2020 con sportelli Aci chiusi: ecco come fare (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Diversi automobilisti hanno il bollo auto 2020 in scadenza a fine marzo, ma viviamo in tempi straordinari, in un Paese “chiuso” a causa della quarantena da coronavirus a tempo determinato, ma ancora senza una data di scadenza precisa. La domanda che molti utenti ci pongono è la seguente: come è possibile pagare il bollo auto 2020 con gli uffici Aci chiusi? Andiamo a rispondere. bollo auto 2020: uffici Aci chiusi, ecco fino a quando L’automobile Club d’Italia, seguendo le direttive e le disposizioni governative, originariamente ha chiuso gli uffici solo fino a lunedì 16 marzo. Una volta che le misure sono diventate più ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Diversimobilisti hanno ilin scadenza a fine marzo, ma viviamo in tempi straordinari, in un Paese “chiuso” a causa della quarantena da coronavirus a tempo determinato, ma ancora senza una data di scadenza precisa. La domanda che molti utenti ci pongono è la seguente:è possibile pagare ilcon gli uffici Aci? Andiamo a rispondere.: uffici Acifino a quando L’mobile Club d’Italia, seguendo le direttive e le disposizioni governative, originariamente ha chiuso gli uffici solo fino a lunedì 16 marzo. Una volta che le misure sono diventate più ...

CommTelematico : Mancato pagamento del bollo e-fattura: niente ravvedimento se il Fisco ha già comunicato - zazoomblog : Bollo auto noleggio 2020: cosa cambia per il pagamento e importo - #Bollo #noleggio #2020: #cambia - zazoomblog : Bollo auto 2020: cosa cambia dal 1 gennaio e aumento pagamento - #Bollo #2020: #cambia #gennaio - zazoomblog : Bollo auto noleggio 2020: cosa cambia per il pagamento e importo - #Bollo #noleggio #2020: #cambia - zazoomblog : Pagamento bollo auto 2020 con sportelli Aci chiusi: ecco come fare - #Pagamento #bollo #sportelli #chiusi: -