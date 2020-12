Oroscopo Pesci 2021 di Giornal.it – Previsioni per amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cari Pesci, secondo l’Oroscopo 2021 vi aspetta un anno che vi permetterà di recuperare il terreno perso. La fortuna arriverà in punta di piedi intorno al mese di Maggio, resterà con voi per pochi mesi. Poi andrà via per ritornare definitivamente a fine anno. Sarete disposti a buttarvi alle spalle la pigrizia e la sfiducia che hanno caratterizzato il 2020, rimboccarvi le maniche e cominciare a fare nuovi progetti, nuovi programmi. La forza di volontà non mancherà e neppure le nuove opportunità. Una persona che vi ha ignorato in passato, potrebbe ripresentarsi, sorprendendovi non poco. Sarà un anno di crescita, sia professionale sia sentimentale. Chi sta tenendo il piede in due scarpe, sarà invitato dalle stelle a fare una scelta. I cuori solitari potranno vivere degli incontri interessanti. Giugno, in tal senso, sarà un ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cari, secondo l’vi aspetta un anno che vi permetterà di recuperare il terreno perso. Laarriverà in punta di piedi intorno al mese di Maggio, resterà con voi per pochi mesi. Poi andrà via per ritornare definitivamente a fine anno. Sarete disposti a buttarvi alle spalle la pigrizia e la sfiducia che hanno caratterizzato il 2020, rimboccarvi le maniche e cominciare a fare nuovi progetti, nuovi programmi. La forza di volontà non mancherà e neppure le nuove opportunità. Una persona che vi ha ignorato in passato, potrebbe ripresentarsi, sorprendendovi non poco. Sarà un anno di crescita, sia professionale sia sentimentale. Chi sta tenendo il piede in due scarpe, sarà invitato dalle stelle a fare una scelta. I cuori solitari potranno vivere degli incontri interessanti. Giugno, in tal senso, sarà un ...

