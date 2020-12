Oroscopo Capricorno 2021 di Giornal.it – Previsioni per amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cari Capricorno, il vostro Oroscopo per il 2021 vi rassicura: sarà un anno soddisfacente. Molti di voi nel 2020 hanno dovuto prendere decisioni importanti, cambiare un percorso, rinunciare a un progetto già avviato. Tutti questi cambiamenti, per quanto faticosi possano essere stati, o forse per qualcuno lo sono ancora, vi porteranno novità importanti. Più avete avuto coraggio e più otterrete belle soddisfazioni nei prossimi mesi! Chi lavora in autonomia potrà ritrovare maggiore stabilità. Oltretutto, Urano e Marte vi spingeranno a intraprendere una nuova strada anche durante questo 2021. Saturno, invece, metterà con le spalle al muro i Capricorno che si ostineranno a tenere in piedi un rapporto ormai finito. La vostra parola d’ordine sarà: coraggio. amore – Oroscopo ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cari, il vostroper ilvi rassicura: sarà un anno soddisfacente. Molti di voi nel 2020 hanno dovuto prendere decisioni importanti, cambiare un percorso, rinunciare a un progetto già avviato. Tutti questi cambiamenti, per quanto faticosi possano essere stati, o forse per qualcuno lo sono ancora, vi porteranno novità importanti. Più avete avuto coraggio e più otterrete belle soddisfazioni nei prossimi mesi! Chi lavora in autonomia potrà ritrovare maggiore stabilità. Oltretutto, Urano e Marte vi spingeranno a intraprendere una nuova strada anche durante questo. Saturno, invece, metterà con le spalle al muro iche si ostineranno a tenere in piedi un rapporto ormai finito. La vostra parola d’ordine sarà: coraggio....

