Oroscopo Acquario 2021 di Giornal.it – Previsioni per amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Cari Acquario, il vostro Oroscopo per il 2021 preannuncia un anno unico nel suo genere. Sarà un anno che avrà il potenziale di stravolgere la vostra intera esistenza. Basti pensare che il 10 febbraio accoglierete nel vostro spazio zodiacale il Sole, Venere, la Luna, Mercurio, Giove e Saturno. Cosa dirvi di più? Dovrete tirare fuori tutto il vostro coraggio e cambiare! Chi farà resistenza, chi si aggrapperà con le unghie e con i denti alla propria vecchia vita, finirà con il sentirsi profondamente frustrato e forse accuserà perfino qualche piccolo disturbo psicosomatico. Ecco perché sarà caldamente consigliato fare una revisione di tutta la vostra esistenza, dal lavoro all'amore, dalle amicizie alla famiglia. Vi avvertiamo: non sarà facile! A volte vi mancherà la tranquillità oppure dovrete fare i conti ...

