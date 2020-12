“Orgogliosa di essere italiana, ma la nostra sanità è allo sbando. Mio padre e la sua malattia” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Di seguito riportiamo una delle numerose e-mail che ogni giorno riceviamo da parte di gente abbandonata dal governo. “Buonasera Senatore, chiedo scusa se la disturbo ma volevo metterla al corrente di una situazione che rende ancora più evidente quanto la nostra sanità sia totalmente allo sbando. Mio padre 74 anni è affetto da maculopatia degenerativa e puntualmente ogni mese deve essere sottoposto ad iniezioni intravitreali che rallentano, ma non curano, la malattia. Detto questo per via del Covid ha dovuto interrompere la somministrazione aggravando la sua situazione… Ma anche per i costi mensili che deve sostenere ho cercato e chiesto ovunque dalla regione Lazio alla Asl territoriale la possibilità di esenzione ma la risposta è stata unanime nessuno sa e ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Di seguito riportiamo una delle numerose e-mail che ogni giorno riceviamo da parte di gente abbandonata dal governo. “Buonasera Senatore, chiedo scusa se la disturbo ma volevo metterla al corrente di una situazione che rende ancora più evidente quanto lasia totalmente. Mio74 anni è affetto da maculopatia degenerativa e puntualmente ogni mese devesottoposto ad iniezioni intravitreali che rallentano, ma non curano, la. Detto questo per via del Covid ha dovuto interrompere la somministrazione aggravando la sua situazione… Ma anche per i costi mensili che deve sostenere ho cercato e chiesto ovunque dalla regione Lazio alla Asl territoriale la possibilità di esenzione ma la risposta è stata unanime nessuno sa e ...

