Omicidio di Agitu Ideo Gudeta | Trentino in lutto per la morte della regina delle capre

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Femminicidio in. È stata uccisa all’internosua abitazione nei boschi del, attivista e ambientalista. La donne era nota anche come la “”. Fuggita dalla guerra dall’Etiopia era stata come esempio di integrazione anche se alcuni anni fa aveva denunciato di essere rimasta vittima di episodi di razzismo. Tutto ilè inper ladonna di 42 anni. I Carabinieri di Trento hanno interrogato un giovane, dipendentevittima. Sul corpodonna sono state trovate diverse ferite inferte con un martello.viveva nel comune di ...