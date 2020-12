Omicidio Agitu Ideo Gudeta, l’assassino confessa: è un suo dipendente (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’uomo fermato per l’Omicidio di Agitu Ideo Gudeta ha ammesso la sua colpevolezza questa notte davanti ai carabinieri e al magistrato. Si tratta di un pastore ghanese di 32 anni, collaboratore nell’azienda agricola biologica ‘La Capra Felice’ della donna. Il movente dell’Omicidio sarebbe stato di natura economica. Il caso di Agitu Ideo Gudeta Agitu Ideo Gudeta aveva 42 anni ed era scappata dalla sua terra, l’Etiopia, per fuggire all’accaparramento delle terre. Arrivata in Italia, si era trasferita nelle Alpi trentine per far rivivere l’antichissima tradizione dell’allevamento della capra Mochena, razza indigena in pericolo d’estinzione fino a qualche anno fa. Ma poi la tragedia. Ieri pomeriggio è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’uomo fermato per l’diha ammesso la sua colpevolezza questa notte davanti ai carabinieri e al magistrato. Si tratta di un pastore ghanese di 32 anni, collaboratore nell’azienda agricola biologica ‘La Capra Felice’ della donna. Il movente dell’sarebbe stato di natura economica. Il caso diaveva 42 anni ed era scappata dalla sua terra, l’Etiopia, per fuggire all’accaparramento delle terre. Arrivata in Italia, si era trasferita nelle Alpi trentine per far rivivere l’antichissima tradizione dell’allevamento della capra Mochena, razza indigena in pericolo d’estinzione fino a qualche anno fa. Ma poi la tragedia. Ieri pomeriggio è ...

