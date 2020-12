Omicidio Agitu Ideo Gudeta, confessione del pastore dipendente: “Violentata mentre era agonizzante” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Violentata mentre era agonizzante. Agitu Ideo Gudeta, la quarantaduenne imprenditrice etiope simbolo dell’integrazione in Trentino, prima di morire, oltre alla brutale aggressione fisica, avrebbe subito anche violenza sessuale. LEGGI ANCHE: Misure anti Covid, Ricciardi: “Andranno avanti per tutto il 2021” Adams Suleimani confessa senza esitare Adams Suleimani, il pastore trentaduenne ghanese, finito in manette, avrebbe L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020)era, la quarantaduenne imprenditrice etiope simbolo dell’integrazione in Trentino, prima di morire, oltre alla brutale aggressione fisica, avrebbe subito anche violenza sessuale. LEGGI ANCHE: Misure anti Covid, Ricciardi: “Andranno avanti per tutto il 2021” Adams Suleimani confessa senza esitare Adams Suleimani, iltrentaduenne ghanese, finito in manette, avrebbe L'articolo proviene da Inews.it.

