Oltre mille morti in un giorno per Covid in Germania, pandemia "fuori controllo" in Usa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Germania registra in 24 ore 1.129 decessi legati alla pandemia di coronavirus, un nuovo triste record secondo i dati dell’Istituto Robert Koch, che segnala anche 22.459 nuovi casi di contagio. Stando ai numeri forniti dall’Istituto, in Germania sono Oltre 1,68 milioni i casi di Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria con 32.107 morti e circa 1,3 milioni di persone guarite. L’incidenza dei contagi su 100 mila abitanti nell’ultima settimana ha raggiunto il valore di 141,3. Con il blocco generale in vigore dal 16 dicembre al 10 gennaio per contenere la pandemia, il Governo federale tedesco intende abbattere il dato a 50. pandemia “fuori controllo” negli Usa. Covid non allenta la presa. Negli ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Laregistra in 24 ore 1.129 decessi legati alladi coronavirus, un nuovo triste record secondo i dati dell’Istituto Robert Koch, che segnala anche 22.459 nuovi casi di contagio. Stando ai numeri forniti dall’Istituto, insono1,68 milioni i casi di-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria con 32.107e circa 1,3 milioni di persone guarite. L’incidenza dei contagi su 100 mila abitanti nell’ultima settimana ha raggiunto il valore di 141,3. Con il blocco generale in vigore dal 16 dicembre al 10 gennaio per contenere la, il Governo federale tedesco intende abbattere il dato a 50.” negli Usa.non allenta la presa. Negli ...

Impressionante aumento delle vittime in Germania a causa del Covid. Per la prima volta i decessi in 24 ore hanno superato i mille. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie dell'istituto Robert Koch.

