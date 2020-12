Ok di Londra ad Astrazeneca E' il 2° vaccino. Al via il 4 gennaio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Mentre l'Ema, l'autorità europea per il farmaco, ha rinviato il disco verde a gennaio, la Medicine and Healthcare Regulatory Agency di Londra ha approvato Il vaccino contro il coronavirus progettato dagli scienziati dell'Università di Oxford, antivirus che verrà usato dunque nl Regno Unito, dopo quello di Pfizer-Biontech. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Mentre l'Ema, l'autorità europea per il farmaco, ha rinviato il disco verde a, la Medicine and Healthcare Regulatory Agency diha approvato Ilcontro il coronavirus progettato dagli scienziati dell'Università di Oxford, antivirus che verrà usato dunque nl Regno Unito, dopo quello di Pfizer-Biontech. Segui su affaritaliani.it

