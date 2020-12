Oggi è un altro giorno, Serena Bortone si alza dalla sedia e dice “mi sto sentendo male”, panico in studio (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Serena Bortone è la padrona di casa della trasmissione che va in onda si Rai 1 “Oggi è un altro giorno”. La conduttrice è molto amata anche se il programma non è premiato come, a detta dei più, dovrebbe. La Bortone fa delle interviste molto belle e profonde e di solito gli ospiti sono ben contenti di andare da lei. Momenti di tensione ci sono stati, però, quando giorni fa ha intervistato Vittoria Schisano che ha avuto da ridire sulla clip che la Bortone ha mandato in onda che riguardava un film girato dalla Schisano quando era ancora Giuseppe. A Vittoria Schisano non è piaciuta la scelta del film e le due hanno discusso un po’ ma poi tutto è rientrato. Serena Bortone si sente male appena si ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 30 dicembre 2020)è la padrona di casa della trasmissione che va in onda si Rai 1 “è un”. La conduttrice è molto amata anche se il programma non è premiato come, a detta dei più, dovrebbe. Lafa delle interviste molto belle e profonde e di solito gli ospiti sono ben contenti di andare da lei. Momenti di tensione ci sono stati, però, quando giorni fa ha intervistato Vittoria Schisano che ha avuto da ridire sulla clip che laha mandato in onda che riguardava un film giratoSchisano quando era ancora Giuseppe. A Vittoria Schisano non è piaciuta la scelta del film e le due hanno discusso un po’ ma poi tutto è rientrato.si senteappena si ...

