Oggi è un altro giorno, Lory Del Santo, “mio figlio si è tolto la vita, meglio così” Serena Bortone gelata (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lory Del Santo è andata ospite da Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” e si è raccontata come tante altre volte ha fatto in varie trasmissioni televisive. Lory Del Santo dà l’impressione di esser una donna forte, che riesce da sola nella vita e che non si è mai appOggiata a nessuno per andare avanti e per rialzarsi di fronte alle tragedie che ha vissuto. Il dolore, lo strazio, lo sconforto riescono sempre a lasciare il posto alla forza di questa donna che raccoglie tutta se stessa e ricomincia, forse anche più forte di prima. Lory del Santo, a proposito del suicidio del figlio dice una frase che gela Serena ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 30 dicembre 2020)Delè andata ospite daa “è un” e si è raccontata come tante altre volte ha fatto in varie trasmissioni televisive.Deldà l’impressione di esser una donna forte, che riesce da sola nellae che non si è mai appata a nessuno per andare avanti e per rialzarsi di fronte alle tragedie che ha vissuto. Il dolore, lo strazio, lo sconforto riescono sempre a lasciare il posto alla forza di questa donna che raccoglie tutta se stessa e ricomincia, forse anche più forte di prima.del, a proposito del suicidio deldice una frase che gela...

