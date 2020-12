Oggi è un altro giorno, Alberto Matano si confessa su Mara Venier (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Alberto Matano è stato l’ultimo ospite dell’anno di Oggi è un altro giorno, lo show pomeridiano condotto da Serena Bortone su Rai1. Il giornalista si è lasciato andare a molte confessioni sorprendenti, nel corso della lunga intervista, e ha raccontato aneddoti interessanti sulla sua vita privata e professionale. L’amatissimo conduttore de La Vita in Diretta ha ripercorso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e, ancor prima, la sua infanzia trascorsa a Catanzaro, sua città d’origine alla quale è legato da un rapporto ambivalente: “Quand’ero al liceo ho capito che sarei andato via e non sarei più tornato. Ero felice di cominciare una vita nuova, così come sono felice di tornare quando vado in famiglia”. È in Calabria, infatti, che Alberto Matano ha vissuto la sua ... Leggi su dilei (Di mercoledì 30 dicembre 2020)è stato l’ultimo ospite dell’anno diè un, lo show pomeridiano condotto da Serena Bortone su Rai1. Il giornalista si è lasciato andare a molte confessioni sorprendenti, nel corso della lunga intervista, e ha raccontato aneddoti interessanti sulla sua vita privata e professionale. L’amatissimo conduttore de La Vita in Diretta ha ripercorso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo e, ancor prima, la sua infanzia trascorsa a Catanzaro, sua città d’origine alla quale è legato da un rapporto ambivalente: “Quand’ero al liceo ho capito che sarei andato via e non sarei più tornato. Ero felice di cominciare una vita nuova, così come sono felice di tornare quando vado in famiglia”. È in Calabria, infatti, cheha vissuto la sua ...

borghi_claudio : Altro che recovery fund, non abbiamo mai discusso nemmeno le condizioni del sure. La mia intervista oggi su… - Montecitorio : Montecitorio è (anche) #arte: dipinti, arazzi, sculture e tanto altro. Un ricco patrimonio da preservare e conoscer… - gighea : RT @Joanneilms: Oggi il mio cuore non è altro che un battito di nostalgia. Ungaretti #CeraUnaVolta #SalaLettura ??Web - SalaLettura : RT @Joanneilms: Oggi il mio cuore non è altro che un battito di nostalgia. Ungaretti #CeraUnaVolta #SalaLettura ??Web - DirTecno : RT @Joanneilms: Oggi il mio cuore non è altro che un battito di nostalgia. Ungaretti #CeraUnaVolta #SalaLettura ??Web -