Nuovo flirt per Melissa Satta? Lei smentisce: “Tutto falso, sono addolorata e sconvolta” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo voci, indizi e indiscrezioni, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno ufficializzato la fine della loro storia d’amore. Ma per Melissa Satta non è ancora il momento di voltare pagina con un altro uomo. La showgirl è infatti intervenuta con un video su Instagram per smentire la notizia di un flirt con il figlio di un noto imprenditore. “Tutto falso – ha detto – sono addolorata e sconvolta. Non conosco nemmeno quest’uomo”. La notizia lanciata dal settimanale “Chi” era stata ripresa da moltissimi siti di informazione. “Di solito non faccio video di questo tipo ma oggi mi sento obbligata – ha esordito la Satta -. E’ stato scritto che ho un flirt con un uomo che non conosco, e che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo voci, indizi e indiscrezioni,e Kevin Prince Boateng hanno ufficializzato la fine della loro storia d’amore. Ma pernon è ancora il momento di voltare pagina con un altro uomo. La showgirl è infatti intervenuta con un video su Instagram per smentire la notizia di uncon il figlio di un noto imprenditore. “– ha detto –. Non conosco nemmeno quest’uomo”. La notizia lanciata dal settimanale “Chi” era stata ripresa da moltissimi siti di informazione. “Di solito non faccio video di questo tipo ma oggi mi sento obbligata – ha esordito la-. E’ stato scritto che ho uncon un uomo che non conosco, e che ...

