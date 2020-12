Nuovo carico di vaccini Pfizer giunto a Ciampino, Malpensa e in altri 7 scali. Le 470mila dosi già in viaggio verso i siti di somministrazione (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E’ giunto questa mattina all’aeroporto di Ciampino, così come a Malpensa e in altri 7 scali, un aereo Dhl con migliaia di dosi del vaccino anti-Covid della Pfizer. Una scena alla quale abbiamo già assistito in questi giorni e che si ripeterà molte volte nelle settimane a seguire. I vaccini in consegna oggi fanno parte dello stock di 470mila dosi annunciato ieri dal Commissario Domenico Arcuri (leggi l’articolo). Gli aerei sono atterrati negli aeroporti di Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio, Ancona Falconara, Bologna, Roma Ciampino, Napoli, Pisa e Venezia ed a breve anche a Bari. Dagli scali partiranno i furgoni scortati con i cosiddetti pizza-box, i contenitori ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E’questa mattina all’aeroporto di, così come ae in, un aereo Dhl con migliaia didel vaccino anti-Covid della. Una scena alla quale abbiamo già assistito in questi giorni e che si ripeterà molte volte nelle settimane a seguire. Iin consegna oggi fanno parte dello stock diannunciato ieri dal Commissario Domenico Arcuri (leggi l’articolo). Gli aerei sono atterrati negli aeroporti di Milano, Bergamo Orio al Serio, Ancona Falconara, Bologna, Roma, Napoli, Pisa e Venezia ed a breve anche a Bari. Daglipartiranno i furgoni scortati con i cosiddetti pizza-box, i contenitori ...

HerbaMonstrum : É arrivato un carico pieno luppoli: FULL HOP in bottiglia ???? pronta ad essere stappata per l'inizio del nuovo anno.… - HelmutG : @CarloCalenda @Adnkronos Ma poi, io non capisco. Un furgoncino che fa Belgio-Brennero-Roma per poi mandare di nuovo… - luisellacanclin : RT @AdonellaV: Questo nuovo anno che sta per arrivare non fate schiamazzi o pagliacciate. Accoglietelo in silenzio,sottovoce. C'è solo da a… - Maryeterngif1 : PRONTO NUOVO CARICO DI VACCINI DESTINATO ALL'ITALIA - FOTO IMMAGINI VIGNETTE VIDEO HUMOUR - Da_Rubino_ : L'arrivo del nuovo anno non porta con sé il solito carico di positività e speranze per un futuro migliore:… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo carico Vaccino anti-Covid, nuovo carico arriva a Ciampino. Le immagini Il Messaggero Vaccino anti-Covid, nuovo carico arriva a Ciampino. Le immagini

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2020 Vaccino anti-Covid, nuovo carico arriva a Ciampino. Le immagini Un nuovo carico di vaccini Pfizer-BioNTech è arrivato a Ciampino con un aereo DHL.

A Grazzanise sarà attivato un nuovo istituto scolastico a indirizzo agrario

GRAZZANISE – «A partire dal prossimo anno scolastico, a Grazzanise verrà attivato l’indirizzo Agrario per la scuola secondaria di secondo grado. È quanto previsto dal nuovo piano regionale su disposiz ...

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2020 Vaccino anti-Covid, nuovo carico arriva a Ciampino. Le immagini Un nuovo carico di vaccini Pfizer-BioNTech è arrivato a Ciampino con un aereo DHL.GRAZZANISE – «A partire dal prossimo anno scolastico, a Grazzanise verrà attivato l’indirizzo Agrario per la scuola secondaria di secondo grado. È quanto previsto dal nuovo piano regionale su disposiz ...