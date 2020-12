Nuova sede per la Comunità Sant’Egidio a Santa Maria degli Angeli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ladiha unain città. Per lo storico sodalizio è stata inaugurata questo pomeriggio il nuovo spazio di. L’associazione operante in città e in provincia da alcuni anni, oggi ha una struttura per un punto d’ascolto per le persone in difficoltà. Anche in questo periodo di lockdown i volontari hanno in qualche modo voluto aiutare le persone bisognose. Certo, non si è potuto effettuare l’appuntamento del tradizionale pranzo natalizio in diversi luoghi della città, ma le persone bisognose hanno potuto ritirare cibo e doni. Ora l’impegno è che si possa, si spera al più presto, tornare a dialogare con le persone anziane. A benedire i locali, questo pomeriggio, ...