Nuoto, Thomas Ceccon: “Ho cambiato mentalità. Nei 100 sl ho ancora tanti margini” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E’ valsa la pena aspettare. Thomas Ceccon, da tempo, è stato descritto come un talento incredibile dagli addetti ai lavori del Nuoto in piscina. I suoi risultati giovanili parlano per lui: 5 medaglie alle Olimpiadi Giovanili (1 oro, 2 argenti e 2 bronzi), sei medaglie nei Mondiali junior (2 ori e 4 bronzi) e 8 medaglie negli Eurojunior (3 ori, 3 argenti e 2 bronzi). Una carriera dunque nelle competizioni giovanili ragguardevole, ma a livello senior ancora poco, lui che comunque è giovane, parlando di un classe 2001. In Italia, in termini di pressione da mettere, siamo tra i top al mondo e quando alcune aspettative non vengono rispettate subito si giunge con facilità a delle conclusioni non centrate. Thomas ne sa qualcosa. Ecco che lo step mentale è arrivato: la prova degli Assoluti Invernali di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) E’ valsa la pena aspettare., da tempo, è stato descritto come un talento incredibile dagli addetti ai lavori delin piscina. I suoi risultati giovanili parlano per lui: 5 medaglie alle Olimpiadi Giovanili (1 oro, 2 argenti e 2 bronzi), sei medaglie nei Mondiali junior (2 ori e 4 bronzi) e 8 medaglie negli Eurojunior (3 ori, 3 argenti e 2 bronzi). Una carriera dunque nelle competizioni giovanili ragguardevole, ma a livello seniorpoco, lui che comunque è giovane, parlando di un classe 2001. In Italia, in termini di pressione da mettere, siamo tra i top al mondo e quando alcune aspettative non vengono rispettate subito si giunge con facilità a delle conclusioni non centrate.ne sa qualcosa. Ecco che lo step mentale è arrivato: la prova degli Assoluti Invernali di ...

