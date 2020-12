Norvegia, spaventosa frana travolge un villaggio: almeno 21 dispersi | VIDEO (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una frana spaventosa si è abbattuta sul villaggio di Gjerdrum, a Nord-Est di Oslo, in Norvegia costringendo all’evacuazione di circa 500 persone. almeno 21 persone risultano disperse e una decina sono rimaste ferite, secondo quanto riportano i media locali citando la polizia. A Gjerdrum, villaggio di 5mila abitanti, diverse case sono state spazzate via e ci sono ancora persone rimaste intrappolate. “I servizi d’emergenza, la protezione civile e l’esercito stanno effettuando l’evacuazione”, spiegano le autorità. La premier norvegese Erna Solberg ha espresso la sua vicinanza alla popolazione colpita. “Fa male vedere come le forze della natura hanno devastato Gjerdrum. Il mio pensiero va a tutti coloro che sono stati colpiti dalla frana. Ora è importante che i ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Unasi è abbattuta suldi Gjerdrum, a Nord-Est di Oslo, incostringendo all’evacuazione di circa 500 persone.21 persone risultano disperse e una decina sono rimaste ferite, secondo quanto riportano i media locali citando la polizia. A Gjerdrum,di 5mila abitanti, diverse case sono state spazzate via e ci sono ancora persone rimaste intrappolate. “I servizi d’emergenza, la protezione civile e l’esercito stanno effettuando l’evacuazione”, spiegano le autorità. La premier norvegese Erna Solberg ha espresso la sua vicinanza alla popolazione colpita. “Fa male vedere come le forze della natura hanno devastato Gjerdrum. Il mio pensiero va a tutti coloro che sono stati colpiti dalla. Ora è importante che i ...

