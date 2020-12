Non possiamo più permetterci un'Europa incompiuta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non c’è più tempo da perdere, non possiamo più permetterci un’Europa incompiuta. Serve una nuova fase costituente, che indirizzi la Nuova Europa, formatasi dopo lo storico Consiglio dello scorso 10-11 dicembre, sulla necessaria visione federale e comunitaria sognata dai Padri fondatori, in opposizione alle regressioni nazionaliste e sovraniste ancora presenti nel Vecchio Continente, e all’anacronistica idea del rilancio del fallimentare modello intergovernativo che i sovranisti di casa nostra continuano ad avanzare. Purtroppo, l’inizio della Conferenza sul futuro dell’Europa, che avrebbe dovuto segnare il cambio di passo in tal senso, in origine previsto per la prima metà del 2020, è stato rinviato sine die dallo scoppio della pandemia di Covid-19. Tuttavia, la grave crisi sanitaria e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non c’è più tempo da perdere, nonpiùun’. Serve una nuova fase costituente, che indirizzi la Nuova, formatasi dopo lo storico Consiglio dello scorso 10-11 dicembre, sulla necessaria visione federale e comunitaria sognata dai Padri fondatori, in opposizione alle regressioni nazionaliste e sovraniste ancora presenti nel Vecchio Continente, e all’anacronistica idea del rilancio del fallimentare modello intergovernativo che i sovranisti di casa nostra continuano ad avanzare. Purtroppo, l’inizio della Conferenza sul futuro dell’, che avrebbe dovuto segnare il cambio di passo in tal senso, in origine previsto per la prima metà del 2020, è stato rinviato sine die dallo scoppio della pandemia di Covid-19. Tuttavia, la grave crisi sanitaria e ...

Ultime Notizie dalla rete : Non possiamo Conte: "Non possiamo galleggiare, acceleriamo su Recovery" Adnkronos Causa Coronavirus avremo un San Silvestro senza mezzanotte

La mezzanotte quest’anno è una variabile indipendente. Dopo aver fatto nascere il Bambinello tra le 19 e le 20 per sottrarci alla mannaia delle restrizioni anti Covid, possiamo festeggiare l’arrivo de ...

Per permettere ai siriani di ricostruire il loro Paese devastato, gli Usa devono togliere le sanzioni

L'esperta dei diritti umani delle Nazioni Unite Alena Douhan ha chiesto agli Stati Uniti di «rimuovere le sanzioni unilaterali che potrebbero inibire la Per permettere ai siriani di ricostruire il lor ...

