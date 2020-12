"Niente vaccino? Cambi mestiere": Galli bacchetta i medici no-vax (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Martina Piumatti Il virologo del Sacco sul vaccino anti Covid: "O convinci o costringi". E ai colleghi scettici: "Se sei esitante dai un esempio pessimo" "Chi non si vaccina Cambia mestiere". Massimo Galli non fa sconti ai colleghi che rifiutano il vaccino anti Covid. "Temo - dichiara il direttore del reparto di Malattine infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, intervenendo ad Agorà, su Rai3 - che per quello che mi riguarda debba essere così. Le responsabilità sono di molti tipi una è di non portare l'infezione nella corsia e lavorare in sicurezza anche nei confronti dei colleghi e poi la responsabilità morale anche di essere veicoli della moral suasion nei confronti degli altri". Anche perché, bacchetta il professore, chi è titubante dimostrerebbe scarsa preparazione ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Martina Piumatti Il virologo del Sacco sulanti Covid: "O convinci o costringi". E ai colleghi scettici: "Se sei esitante dai un esempio pessimo" "Chi non si vaccina". Massimonon fa sconti ai colleghi che rifiutano ilanti Covid. "Temo - dichiara il direttore del reparto di Malattine infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, intervenendo ad Agorà, su Rai3 - che per quello che mi riguarda debba essere così. Le responsabilità sono di molti tipi una è di non portare l'infezione nella corsia e lavorare in sicurezza anche nei confronti dei colleghi e poi la responsabilità morale anche di essere veicoli della moral suasion nei confronti degli altri". Anche perché,il professore, chi è titubante dimostrerebbe scarsa preparazione ...

