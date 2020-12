Neymar, la mega festa di Capodanno: tutti i dettagli. E Gabigol... (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Mentre in patria e sul web piovono commenti indignati, O Ney tira dritto e ultima i dettagli della super festa di cui si iniziano a conoscere anche cifre e numeri. Stando a quanto garantiscono alcuni ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Mentre in patria e sul web piovono commenti indignati, O Ney tira dritto e ultima idella superdi cui si iniziano a conoscere anche cifre e numeri. Stando a quanto garantiscono alcuni ...

ETGazzetta : I dettagli della mega festa di #Neymar per #Capodanno. #Gabigol lo imita - infoitsport : Il mega-party di Neymar non è così mega: sono 'solo' 150 gli invitati - _cristiano73 : Il mega-party di Neymar, gli organizzatori precisano: ci sono «solo» 150 invitati dovreste chiedere tutti scusa a Neymar - Iron8292 : Farei un mega assembramento nella villetta al mare!!! In stile Neymar ma un po’ più piccolo!!!! Ho conosciuto tante… - Lellacaroni : RT @anis_epis: 'Il premio di idiota del giorno va a Neymar per la sua festa di cinque giorni'. @augustodeAB #Neymar organizza in Brasile u… -