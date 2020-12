Newcastle-Liverpool oggi in tv, Premier League 2020/2021: orari e diretta streaming (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Newcastle e Liverpool si sfidano mercoledì 30 dicembre alle ore 21:00 nella sedicesima giornata della Premier League 2020/2021 che chiude così il suo anno solare al St.James’ Park. I Reds di Jurgen Klopp vogliono aumentare il vantaggio in testa alla classifica, mentre il Newcastle andrà in caccia dell’impresa per invertire il trend che ha visto i padroni di casa raccogliere un solo punto nelle ultime tre giornate. IN TV – Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, live anche in 4K HDR con Sky Q Satellite. La telecronaca sarà affidata a Massimo Marianella, con gli appassionati che potranno vedere la partita anche in diretta streaming su Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020)si sfidano mercoledì 30 dicembre alle ore 21:00 nella sedicesima giornata dellache chiude così il suo anno solare al St.James’ Park. I Reds di Jurgen Klopp vogliono aumentare il vantaggio in testa alla classifica, mentre ilandrà in caccia dell’impresa per invertire il trend che ha visto i padroni di casa raccogliere un solo punto nelle ultime tre giornate. IN TV – Il match sarà visibile intv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, live anche in 4K HDR con Sky Q Satellite. La telecronaca sarà affidata a Massimo Marianella, con gli appassionati che potranno vedere la partita anche insu Sky Go. SportFace.

