Newcastle-Liverpool: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte definitive dei due allenatori per Newcastle-Liverpool, gara che chiuderà, almeno momentaneamente dati i rinvii, il sedicesimo turno di Premier League 2020-21:

Newcastle (4-3-3): Darlow; Yedlin, Schar, Fernandez, Clark; Ritchie, Hayden, Longstaff; Murphy, Joelington, Wilson. All. Bruce.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson; Milner, Henderson, Jones; Mane, Firmino, Salah. All. Klopp.

