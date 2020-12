New York Post: Trump la smetta con le follie (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il New York Post, tabloid conservatore e grande sostenitore di Trump, ha pubblicato un editoriale nel quale invita il presidente a smetterla con le follie. Il Post, da cui Trump prende fonti di ispirazione, cerca così di manovrare il tycoon. Infatti ha scritto a Trump: “Se la smetti con le follie, puoi salvare la tua Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il New, tabloid conservatore e grande sostenitore di, ha pubblicato un editoriale nel quale invita il presidente a smetterla con le. Il, da cuiprende fonti di ispirazione, cerca così di manovrare il tycoon. Infatti ha scritto a: “Se la smetti con le, puoi salvare la tua

Ultime Notizie dalla rete : New York Scorsese, a sorpresa un docu su New York ANSA Nuova Europa New York Post: Trump la smetta con le follie

Il New York Post, tabloid conservatore e grande sostenitore di Trump, ha pubblicato un editoriale nel quale invita Trump ad arrendersi.

American Airlines riporta in servizio i suoi Boeing 737 Max

American Airlines ha riportato in volo il primo dei suoi Boeing 737 Max, dopo lo stop di 20 mesi dei voli passeggeri negli Stati Uniti: l'aeromobile è atterrato ieri all'aeroporto La Guardia di New Yo ...

