Nessuna mobilità per il docente immesso in ruolo nel corrente anno scolastico, non potrà chiedere neanche assegnazione provvisoria (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I docenti immessi in ruolo quest’anno non potranno partecipare alla mobilità, territoriale, professionale e annuale per un quinquennio. Lo prevede il DL n.126/2019 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 30 dicembre 2020) I docenti immessi inquest’non potrpartecipare alla, territoriale, professionale e annuale per un quinquennio. Lo prevede il DL n.126/2019 L'articolo .

orizzontescuola : Nessuna mobilità per il docente immesso in ruolo nel corrente anno scolastico, non potrà chiedere neanche assegnazi… - tessa_calenda : RT @tobiazevi: In Legge di Bilancio è saltato l'emendamento che rifinanziava il prolungamento della metro C. Si tratta di un vero e propri… - paoladelu63_lu : RT @tobiazevi: In Legge di Bilancio è saltato l'emendamento che rifinanziava il prolungamento della metro C. Si tratta di un vero e propri… - PignetoPop : RT @tobiazevi: In Legge di Bilancio è saltato l'emendamento che rifinanziava il prolungamento della metro C. Si tratta di un vero e propri… - giudefilippi : RT @tobiazevi: In Legge di Bilancio è saltato l'emendamento che rifinanziava il prolungamento della metro C. Si tratta di un vero e propri… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuna mobilità Nasce una nuova concezione di mobilita': flessibile, vantaggiosa e personalizzata. Primerent: Il noleggio mensile di auto di alta gamma Fortune Italia