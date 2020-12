Nelle tue mani, trama, cast e curiosità del film tra commedia e racconto di formazione (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il talento non basta, suonare il piano divinamente neppure, bisogna scoprire la disciplina, avere l’occasione giusta e non lasciarsi più distrarre, in sintesi un film sul riscatto ma non attraverso lo sport – un grande classico – ma attraverso la musica: è Nelle tue mani, la prima visione di mercoledì 30 dicembre in prima serata di Rai1. Nelle tue mani, trama e cast Nelle tue mani – firmato dal regista francese Ludovic Bernard e interpretato da Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, Jules Benchetrit – narra una storia di integrazione e riscatto. Il giovane Mathieu vive nella banlieue parigina ed è il primo di tre fratelli. Nonostante la madre, da sola, si sforzi di portare avanti la famiglia, il giovane commette dei piccoli furti per ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il talento non basta, suonare il piano divinamente neppure, bisogna scoprire la disciplina, avere l’occasione giusta e non lasciarsi più distrarre, in sintesi unsul riscatto ma non attraverso lo sport – un grande classico – ma attraverso la musica: ètue, la prima visione di mercoledì 30 dicembre in prima serata di Rai1.tuetue– firmato dal regista francese Ludovic Bernard e interpretato da Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, Jules Benchetrit – narra una storia di integrazione e riscatto. Il giovane Mathieu vive nella banlieue parigina ed è il primo di tre fratelli. Nonostante la madre, da sola, si sforzi di portare avanti la famiglia, il giovane commette dei piccoli furti per ...

