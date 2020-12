Nelle tue mani, stasera in tv: orario, canale, cast, trama, tutto sul film in onda oggi 30 dicembre (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Questa sera, mercoledì 30 dicembre, andrà in onda su Rai 1 in prima serata la commedia romantica “Nelle tue mani”. Il film, per la regia di Ludovic Bernard, verrà trasmesso questa sera su Rai 1 a partire dalle 21:25, subito dopo l’appuntamento con I Soliti Ignoti. Nelle tue mani: trama del film in onda stasera su Rai 1 Il film “Nelle tue mani” narra una storia di integrazione e riscatto. Il giovane Mathieu vive nella banlieu parigina ed è il primo di tre fratelli. Nonostante la madre, da sola, si sforzi di portare avanti la famiglia, il giovane commette dei piccoli furti per vivere. La passione del ragazzo è, in realtà, la musica classica e suonare il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Questa sera, mercoledì 30, andrà insu Rai 1 in prima serata la commedia romantica “tue”. Il, per la regia di Ludovic Bernard, verrà trasmesso questa sera su Rai 1 a partire dalle 21:25, subito dopo l’appuntamento con I Soliti Ignoti.tuedelinsu Rai 1 Iltue” narra una storia di integrazione e riscatto. Il giovane Mathieu vive nella banlieu parigina ed è il primo di tre fratelli. Nonostante la madre, da sola, si sforzi di portare avanti la famiglia, il giovane commette dei piccoli furti per vivere. La passione del ragazzo è, in realtà, la musica classica e suonare il ...

RollingStoneita : Dopo ‘Doc – Nelle tue mani’, Luca Argentero parteciperà a un progetto su ‘Sandokan’ #22dicembre - CorriereCitta : Nelle tue mani, stasera in tv: orario, canale, cast, trama, tutto sul film in onda oggi 30 dicembre #nelletuemani - InterFenway : RT @InterFenway: È TUTTO NELLE TUE MANI DON BEPPE Fuori Perisic & Co Dentro il Papu @Inter #NuovaFotoProfilo - AleAlle89 : @Pontifex_it ricorda anche i cristiani martirizzati nelle tue preghiere dell' Angelus. Grazie. - 4taeC : RT @Linsunflower_: In questi occhi ci vedo tutto il mondo, in quel sorrisone ci vedo tutta la mia felicità. La verità è che tu nelle tue ma… -