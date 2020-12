Nel Regno Unito è stato approvato anche il vaccino AstraZeneca (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo il vaccino Pfizer, via libera nel Regno Unito anche di quello sviluppato dall’azienda AstraZeneca. A dare l’autorizzazione è stato il Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhpra), l’agenzia regolatrice britannica dei farmaci. “Ora l’Nhs inizierà a mettere in atto i preparativi per il vaccino Oxford/AstraZeneca – scrive in una nota il governo britannico – con due vaccini autorizzati, saremo in grado di vaccinare un numero più grande di persone che sono ad alto rischio, proteggendole dalla malattia e riducendo mortalità e ricoveri”. Il vaccino potrà essere somministrato in due dosi, con un intervallo tra le quattro e le dodici settimane tra le iniezioni, a chi ha più di 18 anni. “Il vaccino contro il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo ilPfizer, via libera neldi quello sviluppato dall’azienda. A dare l’autorizzazione èil Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mhpra), l’agenzia regolatrice britannica dei farmaci. “Ora l’Nhs inizierà a mettere in atto i preparativi per ilOxford/– scrive in una nota il governo britannico – con due vaccini autorizzati, saremo in grado di vaccinare un numero più grande di persone che sono ad alto rischio, proteggendole dalla malattia e riducendo mortalità e ricoveri”. Ilpotrà essere somministrato in due dosi, con un intervallo tra le quattro e le dodici settimane tra le iniezioni, a chi ha più di 18 anni. “Ilcontro il ...

